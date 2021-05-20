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Скончался летчик-испытатель и Герой России Тайгиб Толбоев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Герой России, летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в четверг в Дагестане на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба главы республики.

"За годы жизни Толбоев испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. перед страной являются многочисленные государственные звания и награды, среди которых почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации", "Народный герой Дагестана". За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Тайгиб Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Толбоев родился в селе Согратль Гунибского района Дагестана в 1955 году. Он окончил Ейское высшее военное авиационное училище в 1978 году. За более чем 30 лет службы он освоил и испытал свыше 50 типов и модификаций самолётов и вертолетов, а также участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Его старший брат - так же летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

Тайгиб Толбоев Дагестан

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