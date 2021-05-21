Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

В Дагестане нашли крупный тайник беглого преступника с оружием

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Силовики в Дагестане нашли крупный тайник с большим количеством оружия и боеприпасов, принадлежащий беглому преступнику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Крупный схрон обнаружен недалеко от села Анди Ботлихского района Дагестана. Оттуда изъято 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова (7,62 калибр), 3 самодельных взрывных устройства, одно СВУ в виде сваренного металлического корпуса с 200 граммами тротила, пять гранат РГД-5. Там же обнаружено 116 выстрелов к подствольному гранатомёту, 200 граммов пластида; 8 электродетонаторов; больше 13 тысяч патронов различного калибра", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тайник, по предварительным данным, принадлежит преступнику, который находится в федеральном розыске по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования.

"Взрывотехники на месте уничтожили найденные самодельные бомбы. Остальное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)", - рассказал собеседник.

Он добавил, что схрон найден сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД республики совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ в рамках операции "Оружие".

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.

Дагестан

Новости

В ЦИК заявили, что ожидают провокации на выборах осенью

Производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%

В России выявили более 10 случаев "индийского" штамма коронавируса

Что произошло за день: четверг, 20 мая

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Минэнерго опровергло информацию о сбоях в работе энергомоста в Крым

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Правительство согласилось с правилами упоминания террористических организаций в СМИ

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');