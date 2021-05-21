В Дагестане нашли крупный тайник беглого преступника с оружием

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Силовики в Дагестане нашли крупный тайник с большим количеством оружия и боеприпасов, принадлежащий беглому преступнику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Крупный схрон обнаружен недалеко от села Анди Ботлихского района Дагестана. Оттуда изъято 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова (7,62 калибр), 3 самодельных взрывных устройства, одно СВУ в виде сваренного металлического корпуса с 200 граммами тротила, пять гранат РГД-5. Там же обнаружено 116 выстрелов к подствольному гранатомёту, 200 граммов пластида; 8 электродетонаторов; больше 13 тысяч патронов различного калибра", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тайник, по предварительным данным, принадлежит преступнику, который находится в федеральном розыске по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования.

"Взрывотехники на месте уничтожили найденные самодельные бомбы. Остальное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)", - рассказал собеседник.

Он добавил, что схрон найден сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД республики совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ в рамках операции "Оружие".

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.