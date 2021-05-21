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Звание "Город трудовой доблести" присвоят еще 11 российским городам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение руководства "Единой России" о расширении списка российских городов, которым присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

"Провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре", - сказал на заседании оргкомитета "Победа" секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, представляя инициативу.

По его словам, "все эти города достойны почетного звания - это подтверждается огромной поддержкой не только жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук". Турчак предложил присвоить этим городам почетное звание по случаю 76-летия Великой Победы.

Секретарь генсовета "Единой России" при этом отметил, что на почетное звание "Город трудовой доблести" претендуют и другие города России. Он напомнил, что в прошлом году решением президента список российских городов с этим почетным званием был расширен с 11 до 20 городов.

Турчак выразил надежду, что глава государства в сентябре своим указом вновь расширит данный список.

"Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и общественными организациями, с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать", - сказал Путин на заседании оргкомитета.

Владимир Путин Красноярск Северодвинск Пенза Киров Коломна Барнаул Магадан Тюмень Рыбинск Каменск-Уральский Комсомольск-на-Амуре

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