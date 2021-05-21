В Подмосковье двое мужчин распивали алкоголь у Вечного огня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Двое мужчин задержаны в подмосковном Можайске по подозрению в надругательстве над местом захоронения у Вечного огня. Как сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, во время мониторинга записей системы видеонаблюдения были замечены двое мужчин, которые распивали спиртные напитки, ели и грелись у огня на Мемориале "Вечный огонь", расположенном на улице Клементьевская.

Сотрудники полиции выехали на место и задержали двоих местных жителей 38 и 40 лет.

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.