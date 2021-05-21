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В России судом запрещено неонацистское движение NS-WP

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал террористическим неонацистское движение NS-WP. Как сообщили в пресс-службе суда, этого потребовала Генпрокуратура.

Международное Национал-социалистическое движение "Белая сила" (NS/WP) признано террористической организацией и его деятельность на территории России отныне запрещена.

В 2014 году девять участников этой организации были приговорены к длительным срокам заключения за серию преступлений, среди которых был теракт, поджоги людей и убийства.

Следствие и суд установили, что с 2009 по 2010 годы они убили гражданина Ганы, а видеозапись убийства выложили в открытый доступ в интернете. Также им вменяют поджог автомобиля с двумя ночевавшими там бездомными женщинами и Осужденные также сожгли двух женщин без определенного места жительства, спавших в заброшенном автомобиле, и совершили несколько нападений и убийств иностранцев и мужчин, ведущих асоциальный образ жизни.

Участники группы также признаны виновными в поджоге храма, строительного крана, а также в подрыве с помощью самодельного устройства остановки общественного транспорта. Последнее преступление было расценено как теракт.

NS-WP Верховный суд Генпрокуратура

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