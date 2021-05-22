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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован днем в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что вулкан выбросил пепел на высоту 3 км.

Пепловый шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.

Уточняется, что пеплопад не наблюдался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Курилы Эбеко Парамушир Сахалинская область

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