Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован днем в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Отмечается, что вулкан выбросил пепел на высоту 3 км.
Пепловый шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.
Уточняется, что пеплопад не наблюдался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.
Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.
По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.