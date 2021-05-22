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Глава "Алмаз-Антея" заявил о решении всех задач по гиперзвуковому оружию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские специалисты смогли решить все сложности при создании гиперзвукового оружия, в том числе по материалам, сообщил гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Россия эту задачу решила, американцы пока в рамках ОКРа (опытно-конструкторских работ - ИФ) находятся", - сказал он на форуме "Новое знание" в субботу.

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Новиков отметил, что основные сложности при создании гиперзвуковых ракет связаны с материалами. "Ракета летит в атмосфере, создается огромное трение, вплоть до плазмообразования, любой металл плавится", - рассказал гендиректор концерна.

Он заявил, что страна, которая решает вопрос термоизоляции и связи с системами, получает гиперзвуковое оружие.

В начале апреля ВВС США сообщали, что первое летное испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW окончилось неудачей.

Алмаз-Антей Ян Новиков

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