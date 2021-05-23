Рейс из Улан-Удэ экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в Казани из-за недомогания пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану в воскресенье.

"В 7:56 по московскому времени поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолeт Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032, произведет незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 08:09 по Москве самолет приземлился, больного передали бригаде скорой помощи и направили в РКБ. В 09:39 по московскому времени борт вылетел в аэропорт "Домодедово".

В самолете находились шесть человек экипажа и 152 пассажира, из них двое детей.