Фитнес-тренер задержан по подозрению в стрельбе по людям в Волгограде

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Волгоградская полиция задержала фитнес-инструктора, который стал зачинщиком конфликта со стрельбой и тремя пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина признался, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре. Молодой человек работает тренером в одном из спортивных клубов города.

В субботу, 22 мая, возле торгового центра "Европа" в Волгограде неизвестный утроил стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Мужчины были госпитализированы.