Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гид туристической группы скончался в горах на высоте 3500 метров в Кабардино-Балкарии.

Операцию по эвакуации тела проводят спасатели, сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

"О помощи спасателей попросила группа туристов, находящаяся на перевале Хотю тау. По предварительной информации, во время совершения кольца вокруг горы Эльбрус, от сердечной недостаточности скончался гид группы", - сказал сотрудник спасотряда.

На помощь тургруппе выдвинулись 11 спасателей.