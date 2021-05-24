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На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос" на своем официальном сайте.

"Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному времени) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. Одновременно расчет специалистов Госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему и проведен наезд мобильной башни обслуживания", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на понедельник запланированы сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки, стыковка заправочных и пневмокоммуникаций, а также проведение проверок и подготовка космических аппаратов OneWeb к запуску.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" в настоящее время запланирован в четверг 27 мая, в 20:43 по московскому времени.

космодром Восточный Роскосмос

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