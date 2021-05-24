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Один человек погиб, трое пострадали при взрыве гранаты под Иркутском

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва гранаты возбуждено в Ангарске (Иркутская область), сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел 22 мая в одном из гаражей в Ангарске. По версии следствия, в тот день четверо жителей распивали в гараже спиртные напитки.

В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствовавшим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента погиб 24-летний мужчина, остальные получили различные травмы и были госпитализированы.

Ведется расследование по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ангарск Иркутская область СКР

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