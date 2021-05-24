Бизнес в РФ получит 5,2 млрд руб. в рамках проекта "Искусственный интеллект"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на господдержку бизнеса, реализующего проекты внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Постановление, утверждающее правила предоставления таких субсидий, опубликовано на сайте правительства.

В пресс-службе правительства отметили, что средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора, субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. При этом размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

"В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей", - также отмечается в сообщении.