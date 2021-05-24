Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Бизнес в РФ получит 5,2 млрд руб. в рамках проекта "Искусственный интеллект"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на господдержку бизнеса, реализующего проекты внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Постановление, утверждающее правила предоставления таких субсидий, опубликовано на сайте правительства.

В пресс-службе правительства отметили, что средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора, субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. При этом размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

"В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей", - также отмечается в сообщении.

РФ

Новости

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Google впервые подал иск к Роскомнадзору

Google впервые подал иск к Роскомнадзору
Нападения в школах

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

Песков подтвердил обсуждение вопроса о встрече Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');