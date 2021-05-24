Забайкалец получил 17 лет за убийство юноши, давшего показания против его знакомого

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд в Забайкальском крае приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство несовершеннолетнего, который дал показания против его знакомого, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Суд признал Алдара Зориктуева, 2001 г.р., виновным по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц).

"В ночь на 12 декабря 2019 года в поселке Агинское Зориктуев вместе со своим сверстником Зиновьевым убили 17-летнего юношу из мести за данные им показания, изобличающие Зиновьева в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Избив юношу, подельники силой усадили его в автомобиль и вывезли за пределы поселка. После неудачной попытки задушить молодого человека, они нанесли ему более 20 ударов ножом.

Подельник Зориктуева свел счеты с жизнью в следственном изоляторе. После этого товарищ попытался обвинить во всем умершего. Следствию удалось доказать причастность обоих к жестокому убийству.