Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Забайкалец получил 17 лет за убийство юноши, давшего показания против его знакомого

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд в Забайкальском крае приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство несовершеннолетнего, который дал показания против его знакомого, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Суд признал Алдара Зориктуева, 2001 г.р., виновным по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц).

"В ночь на 12 декабря 2019 года в поселке Агинское Зориктуев вместе со своим сверстником Зиновьевым убили 17-летнего юношу из мести за данные им показания, изобличающие Зиновьева в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Избив юношу, подельники силой усадили его в автомобиль и вывезли за пределы поселка. После неудачной попытки задушить молодого человека, они нанесли ему более 20 ударов ножом.

Подельник Зориктуева свел счеты с жизнью в следственном изоляторе. После этого товарищ попытался обвинить во всем умершего. Следствию удалось доказать причастность обоих к жестокому убийству.

Забайкальский край СКР

Новости

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Google впервые подал иск к Роскомнадзору

Google впервые подал иск к Роскомнадзору
Нападения в школах

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

Песков подтвердил обсуждение вопроса о встрече Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');