Грузовые поезда столкнулись на Урале в марте из-за пьяного машиниста

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два железнодорожных состава на месторождении "Ураласбеста" в Свердловской области столкнулись в начале марта из-за того, что машинист был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с инцидентом руководителю предприятия внесли представление.

Три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист электровоза уволен с предприятия.

1 марта два порожних железнодорожных состава столкнулись на станции "Звезда" карьера Баженовского месторождения ПАО "Ураласбест". При происшествии никто не пострадал.

"Ураласбест" является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. В его состав входит 11 структурных подразделений, в том числе рудоуправление, обогатительная фабрика, автотранспортное предприятие и ряд других. Предприятие производит более 300 тыс. тонн хризотила в год, что составляет около 20% от мирового объема производства этого продукта и 45% – российского. Более 78% производимого хризотила поставляется на экспорт.

Сырьевая база предприятия – крупнейшее в мире Баженовское месторождение асбеста (Свердловская область).