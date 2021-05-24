Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Грузовые поезда столкнулись на Урале в марте из-за пьяного машиниста

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два железнодорожных состава на месторождении "Ураласбеста" в Свердловской области столкнулись в начале марта из-за того, что машинист был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с инцидентом руководителю предприятия внесли представление.

Три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист электровоза уволен с предприятия.

1 марта два порожних железнодорожных состава столкнулись на станции "Звезда" карьера Баженовского месторождения ПАО "Ураласбест". При происшествии никто не пострадал.

"Ураласбест" является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. В его состав входит 11 структурных подразделений, в том числе рудоуправление, обогатительная фабрика, автотранспортное предприятие и ряд других. Предприятие производит более 300 тыс. тонн хризотила в год, что составляет около 20% от мирового объема производства этого продукта и 45% – российского. Более 78% производимого хризотила поставляется на экспорт.

Сырьевая база предприятия – крупнейшее в мире Баженовское месторождение асбеста (Свердловская область).

Ураласбест Свердловская область

Новости

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Google впервые подал иск к Роскомнадзору

Google впервые подал иск к Роскомнадзору
Нападения в школах

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

Песков подтвердил обсуждение вопроса о встрече Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');