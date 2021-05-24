Водителя внедорожника задержали за подъем по лестнице в Волгограде

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Волгограде сотрудники ДПС задержали водителя, который на внедорожнике Toyota въехал вверх по лестнице на Центральной набережной, сообщили в областном управлении МВД.

Действия водителя в 5:32 утра в воскресенье зафиксировала камера наблюдения. Полицейские установили личность нарушителя, это оказался 31-летний житель Ворошиловского района.

Инспекторам он объяснил, что таким образом решил проверить внедорожные характеристики своей машины.

На него составили административные протоколы о движении по пешеходным дорожкам и нарушении правил перевозки людей.