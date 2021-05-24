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Судью алтайского арбитражного суда обвинили во взятках на 4,5 млн руб.

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Направлено в суд уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, обвиняемого в получении взяток, сообщает следственное управление СКР по региону.

Управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении судьи арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений по статье 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2010 году судья Городов получил от гражданина Долгова автомобиль Toyota Land Cruiser 120 по существенно заниженной цене за то, чтобы в будущем выносить выгодные Долгову судебные акты по находящимся у него в производстве делам.

В дальнейшем, действуя в интересах Долгова, с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных взяток составила 2 млн рублей.

Кроме того, в эти же годы за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2,5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела судья свою вину отрицал.

На его имущество стоимостью более 10 млн рублей был наложен арест.

Преступления выявили оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайский край Алексей Городов

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