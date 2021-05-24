Житель Уфы, "прокативший" на капоте авто полицейского, получил 3 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы вынес приговор водителю Артуру Газизову, протащившему на капоте автомобиля сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Он также лишен водительских прав на 1,5 года.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года в Уфе 25-летний Газизов, находясь на парковке, проигнорировал требование полицейских о выходе из автомобиля и наехал на одного из сотрудников ГИБДД. Полицейский получил травмы.

Газизов скрылся с места происшествия: уходя от преследования, он врезался в дорожное ограждение, но вышел из машины и сбежал.

Мужчина был лишен водительских прав и находился в федеральном розыске за ранее совершенное административное правонарушение.

После задержания он был арестован и до вынесения приговора находился в СИЗО.