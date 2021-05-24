Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия0 : 0Россия РоссияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия0 : 0Италия ИталияПервый периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Житель Уфы, "прокативший" на капоте авто полицейского, получил 3 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы вынес приговор водителю Артуру Газизову, протащившему на капоте автомобиля сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Он также лишен водительских прав на 1,5 года.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года в Уфе 25-летний Газизов, находясь на парковке, проигнорировал требование полицейских о выходе из автомобиля и наехал на одного из сотрудников ГИБДД. Полицейский получил травмы.

Газизов скрылся с места происшествия: уходя от преследования, он врезался в дорожное ограждение, но вышел из машины и сбежал.

Мужчина был лишен водительских прав и находился в федеральном розыске за ранее совершенное административное правонарушение.

После задержания он был арестован и до вынесения приговора находился в СИЗО.

Уфа Башкирия ГИБДД

Новости

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

В "Роскосмосе" оценили в 400 млрд руб. доставку людей на Луну на ракетах "Ангара"

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Пандемия коронавируса

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');