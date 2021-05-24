СКР завел уголовное дело из-за инцидента с дембелем в школе Смоленска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела о халатности и побоях возбудили после инцидента в школе №11 Смоленска, где 20-летний сын учительницы устроил показательное наказание одного из учеников во время урока, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ.

По данным следователей, молодой человек беспрепятственно вошел в здание школы и в класс, где вела урок его мама.

К одному из учеников, который, по его мнению, некорректно ведет себя на уроках матери, он применил физическую силу.

Сын учительницы "из хулиганских побуждений" схватил 13-летнего учащегося за шею и подвел его к учительскому столу, от чего мальчик испытал сильную физическую боль, говорится в сообщении.

После случившегося на должностных лиц школы завели уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) за то, что посторонний попал в здание школы, доступ в которое должен быть ограничен.

В отношении сына учительницы возбудили дело по ст.116 УК РФ (побои).

По данным местных СМИ, преподаватель русского языка и литературы школы N11 сама пригласила на урок своего 20-летнего сына-дембеля после того, как устала терпеть выходки семиклассника. После инцидента учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию.