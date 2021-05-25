Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Во вторник российские выпускники начнут сдавать госэкзамены

Во вторник российские выпускники начнут сдавать госэкзамены
Старшеклассники в Московском центре качества образования
Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России стартует проведение государственных выпускных экзаменов, сдавать которые планируют около 72 тыс. выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, сообщает Рособрнадзор.

"25 мая начинается проведение государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для выпускников 11 классов, (...) для участия в ГВЭ-11 зарегистрировано почти 72 тысячи человек, около 68 тысяч из них - выпускники текущего года, которые будут сдавать экзамены для получения аттестата", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора во вторник.

В сообщении уточняется, что ГВЭ в этом году сдают те выпускники, кто не планирует поступать в вузы. Также их сдают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы.

"25 мая пройдет ГВЭ по русскому языку, 28 мая - по математике. 8 июня предусмотрен резервный срок для сдачи ГВЭ по русскому языку, а 16 июня - резерв по математике. ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводятся", - уточнили в пресс-службе. Сдать экзамены в резервные сроки смогут обучающиеся, пропустившие или не завершившие написание экзаменационной работы в основной день по уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат в основные дни сдачи.

В Рособрнадзоре уточнили, что контрольные измерительные материалы ГВЭ по русскому языку для выпускников, не планирующих поступать в вуз, будут содержать 24 задания с кратким ответом. На выполнение работы отводится 2,5 часа. Задания ГВЭ по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом. На выполнение работы дается 2 часа.

В сообщении пресс-службы Рособрнадзора также говорится, что для проведения экзамена будет открыто 3,6 тыс. пунктов по всей стране, в них будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Роспотребнадзор ГВЭ Рособрнадзор

Новости

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Что произошло за день: понедельник, 24 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ получила от Белоруссии уведомление о задержании россиянки Сапеги

Российские госСМИ освободят от отчетности об иностранном финансировании

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Google в РФ грозит новый штраф до 5 млн рублей

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');