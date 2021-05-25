Во вторник российские выпускники начнут сдавать госэкзамены

Старшеклассники в Московском центре качества образования Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России стартует проведение государственных выпускных экзаменов, сдавать которые планируют около 72 тыс. выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, сообщает Рособрнадзор.

"25 мая начинается проведение государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для выпускников 11 классов, (...) для участия в ГВЭ-11 зарегистрировано почти 72 тысячи человек, около 68 тысяч из них - выпускники текущего года, которые будут сдавать экзамены для получения аттестата", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора во вторник.

В сообщении уточняется, что ГВЭ в этом году сдают те выпускники, кто не планирует поступать в вузы. Также их сдают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы.

"25 мая пройдет ГВЭ по русскому языку, 28 мая - по математике. 8 июня предусмотрен резервный срок для сдачи ГВЭ по русскому языку, а 16 июня - резерв по математике. ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводятся", - уточнили в пресс-службе. Сдать экзамены в резервные сроки смогут обучающиеся, пропустившие или не завершившие написание экзаменационной работы в основной день по уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат в основные дни сдачи.

В Рособрнадзоре уточнили, что контрольные измерительные материалы ГВЭ по русскому языку для выпускников, не планирующих поступать в вуз, будут содержать 24 задания с кратким ответом. На выполнение работы отводится 2,5 часа. Задания ГВЭ по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом. На выполнение работы дается 2 часа.

В сообщении пресс-службы Рособрнадзора также говорится, что для проведения экзамена будет открыто 3,6 тыс. пунктов по всей стране, в них будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.