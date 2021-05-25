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Несовершеннолетний дайвер утонул во Владивостоке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток утонул во время занятий любительским дайвингом во Владивостоке, по факту его гибели правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 22 мая в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина. В море на резиновой надувной лодке вышло двое подростков. Они отошли от берега на 100 м и бросили якорь.

"Один мальчик находился в лодке, потерпевший нырнул в море в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Однако в воде потерпевший сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть", - говорится в сообщении. Второй мальчик пытался помочь тонувшему, звал на помощь взрослых. Однако спасти подростка, потерявшего сознание в воде, так и не удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Владивосток Приморский край

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