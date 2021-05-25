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В Приамурье временно приостановили работу детдома из-за проблем с пищеблоком

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Воспитанники детского дома в Семиозерке Амурской области временно переедут в другие социальные учреждения из-за проблем в помещении пищеблока, сообщает во вторник Минсоцзащиты региона.

"Пищеблок Семиозерского детского дома требует срочного ремонта: в помещении произошла просадка пола, в результате образовались трещины на некоторых перегородках, повреждена канализация. С 15 мая приготовление пищи было организовано в общеобразовательной школе Семиозерки", - говорится в сообщении.

Детей распределят по другим учреждениям. Все 24 воспитанника проведут летние каникулы в Свободненском, Благовещенском и Дмитриевском детских домах, Поярковском и Белогорском центрах содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей.

В Семиозерском детском доме проводится техническое обследование, которое поможет определить причины просадки пола. После этого будет проведен ремонт помещения.

Амурская область Семиозерка

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