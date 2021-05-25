Пожар произошел на "Уфанефтехиме" "Башнефти"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Уфе случился пожар на площадке филиала "Башнефть-Уфанефтехим", сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Спасатели туда выехали "по повышенному номеру". Пожар быстро потушили.

В "Башнефть-Уфанефтехиме" объяснили, что на промплощдке загорелся небольшой объем нефтепродукта, площадь пожара не превысила 15 квадратных метров. Его потушили оперативные службы филиала. Никто не пострадал, угрозы экологии в компании не видят: на месте ведется постоянный экологический мониторинг. Основное производство предприятия работает в штатном режиме.

В Уфе сейчас стоит жара, за месяц в городе были пять раз побиты температурные рекорды. 25 мая в связи с ожидаемой жарой в 32 градуса, в городе решили запретить днем движение тяжелых фур. Запрет будет действовать до конца месяца.

"Башнефть-Уфанефтехим" наряду с "Башнефть-Новойлом", "Башнефть-УНПЗ" входит в уфимскую группу нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти".

"Башнефть-Уфанефтехим" производит высокооктановые автобензины, дизельное и котельное топливо, битум, кокс, комовую и гранулированную серу, сжиженные газы, бензол, орто- и параксилолы, специализируется на переработке нескольких видов углеводородного сырья. В состав предприятия входят газокаталитическое, товарное, сервисное производства, а также производство ароматических углеводородов. Установленная мощность - 9,5 млн тонн сырья в год.