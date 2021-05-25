Кемеровчанина обвинили в убийстве и расчленении подруги из ревности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Жителю города Кемерово, который из ревности убил и расчленил свою подругу, предъявлено обвинение, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 19 мая пропала 21-летняя девушка, о чем ее мать сообщила в правоохранительные органы. Вскоре был задержан ее 25-летний знакомый, который признался, что убил и расчленил подругу из-за ссоры на почве ревности.

СУСК отмечает, что он ударил девушку гантелей по голове и, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, расчленил тело и в пакетах выбросил его в мусорный бак, а следы преступления в квартире замыл с помощью химического средства.

Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием. Он арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

В пресс-службе обладминистрации "Интерфаксу" сообщили, что убитая работала старшим методистом в департаменте информационной политики администрации правительства Кузбасса. Там выразили соболезнование близким девушки и отметили, что ее семье будет оказана материальная помощь.