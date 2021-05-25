Иностранных инвесторов разрешили впускать в Россию по ходатайству регионов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство разрешило пускать в Россию иностранных инвесторов в условиях пандемии и закрытых границ на основании ходатайств регионов. Как сообщило Минэкономразвития, такие изменения внесены в распоряжение №635 о временном ограничении въезда в Россию иностранцев.

"Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест", - заявил через пресс-службу глава ведомства Максим Решетников.

"Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов. Списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов", - отмечают в ведомстве.

Предполагается, что заявки будут рассматриваться не дольше месяца с момента обращения в субъект Федерации до включения в списки на въезд.

Инвесторами в этом контексте считаются собственники компаний, работающих в России, а также иностранцы, которые хотят приехать в Россию на переговоры или для подписания соглашений/контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории России, объяснили в Минэкономразвития.