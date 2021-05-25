Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

Иностранных инвесторов разрешили впускать в Россию по ходатайству регионов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство разрешило пускать в Россию иностранных инвесторов в условиях пандемии и закрытых границ на основании ходатайств регионов. Как сообщило Минэкономразвития, такие изменения внесены в распоряжение №635 о временном ограничении въезда в Россию иностранцев.

"Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест", - заявил через пресс-службу глава ведомства Максим Решетников.

"Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов. Списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов", - отмечают в ведомстве.

Предполагается, что заявки будут рассматриваться не дольше месяца с момента обращения в субъект Федерации до включения в списки на въезд.

Инвесторами в этом контексте считаются собственники компаний, работающих в России, а также иностранцы, которые хотят приехать в Россию на переговоры или для подписания соглашений/контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории России, объяснили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития коронавирус Максим Решетников

Новости

Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

Самолет "ЮТЭйр" облетел Белоруссию стороной из-за экономии топлива

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

ФСБ предотвратила теракт на 9 мая в Норильске

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Роскомнадзор заявил о применении нейросетей для мониторинга интернета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');