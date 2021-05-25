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Суд Волгограда обязал облздрав купить лекарства за 30 млн руб. для ребенка-инвалида

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Волгограда обязал комитет здравоохранения Волгоградской области закупить дорогостоящее лекарство для двухлетнего мальчика с редким генетическим заболеванием, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Решить вопрос приобретения дорогостоящего препарата удалось благодаря прокурорской проверке после обращения матери ребенка-инвалида. Женщина пожаловалась в ведомство на нарушение их права получить бесплатные лекарства.

В частности, ее ребенку-инвалиду был назначен препарат "Спинраза", однако мальчик не получал лекарства, а самостоятельно они его приобрести не могли - стоимость лекарства более 30 млн рублей.

В настоящее время препарат для ребенка закуплен, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Цена "Спинразы" в РФ составляет 7,85 млн рублей за ампулу. Лечение начинается с четырех насыщающих доз за первые два месяца, затем вводятся поддерживающие дозы по одной каждые четыре месяца. Таким образом, годовой курс "Спинразы" в первый год стоит около 47 млн рублей на человека, в последующие годы - вдвое меньше. Прописывают лекарство детям со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Волгоград

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