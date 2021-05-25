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Глава СПЧ обратился к Минздраву из-за увольнения трансплантолога Каабака

Глава СПЧ обратился к Минздраву из-за увольнения трансплантолога Каабака
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко из-за увольнения известного детского трансплантолога Михаила Каабака.

"Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Совета в связи с тем, что в настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции", - говорится в обращении Фадеева к Мурашко.

В 2019 году Совет уже обращался в Минздрав России в защиту Каабака, и после его встречи с прежним главой Минздрава Вероникой Скворцовой конфликт был урегулирован. тогда Каабак и его коллега Надежда Бабенко перешли на работу из Центра им. Блохина в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

"Просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях. Представляется, что накопленный уникальный опыт в проведении подобных операций должен быть сохранен", - отметил Фадеев.

Глава СПЧ также встретился с Каабаком, который на днях со скандалом покинул НМИЦ здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. Врач утверждает, что их конфликт возник из-за применения не одобренной Минздравом схемы иммуносупрессии, которая необходима при трансплантации органов. До Каабака из центра уволилась Бабенко.

Каабак - единственный в России трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 кг, отмечается в сообщении пресс-службы СПЧ.

В Совет с просьбой о помощи ранее обратились родители детей-инвалидов, сильно обеспокоенные увольнением ведущего специалиста. По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, которые приводятся в сообщении СПЧ, в России всего три центра детской трансплантологии, все они находятся в Москве. Вместе они делают не более 100-120 операций, а потребность в них - в три раза выше.

СПЧ Валерий Фадеев Михаил Каабак

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