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В Тульской области нашли тела двух пропавших рыбаков

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Алексинском районе Тульской области обнаружены тела двух пропавших рыбаков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК.

Сообщение об исчезновении двух жителей Тулы во время рыбалки в Алексинском районе поступило в полицию 21 мая.

Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По данным следствия, вечером 20 мая мужчины 27 и 35 лет приехали на рыбалку к пруду, расположенному недалеко от деревни Большое Бизюкино. Сев в надувную лодку, они отправились ловить рыбу и обратно не вернулись.

Поиски пропавших продолжались несколько суток.

Во время поиска применялась современная криминалистическая техника, глубоководный поисковый аппарат и два эхолота.

Тела нашли на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около 4 метров. В настоящее время тела подняты на поверхность и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.

Тульская область

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