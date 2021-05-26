Глава села и депутат подрались в Дагестане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с применением оружия произошел в селе Тураг Табасаранского района Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района.

Там уточнили, что между главой Турагского сельсовета Абдулфетом Шихимиевым и депутатом сельского собрания произошел "бытовой конфликт", который перерос в драку. По словам собеседника агентства, для самообороны Шихимиев выстрелили в воздух из охотничьего ружья. Никто не пострадал.

Он добавил, что участников конфликта примирили местные старейшины. При этом, как отметили в пресс-службе, местный отдел полиции по данному факту собрал материалы и передал в Дербентский межрайонный следственный отдел СК России по республике для принятия процессуального решения.