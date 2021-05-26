Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 7Швеция ШвецияОконченBНачало в 20:15Финляндия Финляндия5 : 2Норвегия НорвегияОконченAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

Глава села и депутат подрались в Дагестане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с применением оружия произошел в селе Тураг Табасаранского района Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района.

Там уточнили, что между главой Турагского сельсовета Абдулфетом Шихимиевым и депутатом сельского собрания произошел "бытовой конфликт", который перерос в драку. По словам собеседника агентства, для самообороны Шихимиев выстрелили в воздух из охотничьего ружья. Никто не пострадал.

Он добавил, что участников конфликта примирили местные старейшины. При этом, как отметили в пресс-службе, местный отдел полиции по данному факту собрал материалы и передал в Дербентский межрайонный следственный отдел СК России по республике для принятия процессуального решения.

Дагестан

Новости

Что произошло за день: вторник, 25 мая

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять контент

Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Кремль объявил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

"Роснефть" заявила о непричастности к разливу нефти в Туапсе

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление запрещенного контента

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');