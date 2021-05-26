Крупный пожар произошел на локомотиворемонтном заводе в Приморье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожарные более шести часов тушили крупный пожар на локомотиворемонтном заводе в приморском Уссурийске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в среду около полуночи (около 19:00 вторника мск). Спустя пять минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

В ходе разведки было установлено, что горит токарное оборудование, оконные рамы и кровля токарного цеха. В 5:53 пожар, площадь которого составила 800 кв. метров, потушили. С огнем боролись 47 человек, было задействовано 12 единиц техники.

Уссурийский локомотиворемонтный завод - базовое предприятие АО "Желдорреммаш" на Дальнем Востоке. На предприятии работают около трех тысяч человек.