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Трое человек избили инспектора ДПС под Томском

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Томской области, которых подозревают в избиении сотрудника дорожной полиции, сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР в среду.

Дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Предварительно установлено, что в ночь на 23 мая патрульный наряд ГИБДД города Стрижевой заметил автомобиль с выключенными фарами, у находившегося за рулем не оказалось водительского удостоверения.

Сотрудники полиции начали составлять протокол об административном правонарушении. Во время составления протокола водитель - 51-летний мужчина - и двое его сыновей 23 и 28 лет напали на старшего инспектора ДПС, нанеся ему множество ударов руками, говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, за избиение полицейского им грозит до пяти лет лишения свободы.

Томская область ГИБДД СКР

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