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Захарову возмутила замена флага РФ в Риге флагом ОКР

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Риги заменить флаг России в центре города, где были установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, флагом Олимпийского комитета России (ОКР), неприкрытым неуважением к российской государственной символике.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что подобные "недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она продолжила, что ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России "откровенно жалки". Как пояснила Захарова, такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.

"Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города", - сказала она.

В связи с санкциями CAS, запрещающими россиянам играть на ЧМ под официальной символикой РФ, хоккеисты выступают под флагом Олимпийского комитета России, а гимн России заменит фрагмент из музыки Петра Чайковского.

Ранее в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый флаг, традиционно используемый оппозицией.

МИД Латвия Рига Мария Захарова хоккей

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