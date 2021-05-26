На Кубани запретили перевод земель сельхозназначения под жилую застройку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края ввели запрет на перевод земель сельскохозяйственного назначения под проекты жилищного строительства. Соответствующие изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в регионе были приняты на сессии краевого парламента в среду.

"Закон принципиально важен для развития экономики региона. Этим законом сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, отраслей, отрасли виноградарства и виноделия. Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она - либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это же неправильно. Если мы отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. Поэтому за этот закон придется в итоге бороться - ведь это миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения - уже у них", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на пленарном заседании.

Раньше, по его словам, не было никаких преград для перевода сельхозземель под жилую застройку.

"Строительная отрасль дает очень быстрый возврат вложенных средств от строительства микрорайона, высотки. Но теперь мы балансируем интересы важных отраслей экономики - и строительной, и агропромышленной. Все отрасли важны для развития края, нам надо, чтобы все они развивались", - подчеркнул губернатор.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко согласился, что внесение изменений в закон об основах регулирования земельных отношений сегодня необходимо.

"Кубань, прежде всего, - гарант продовольственной безопасности РФ. Но с такой динамикой жилищного строительства говорить о развитии как сельского хозяйства, так и курортной отрасли уже не придется. Очевидно, есть и иные экономические рычаги, но вместе с ними необходимо использовать и имеющиеся в законах способы, позволяющие приостановить эти процессы, разобраться. Да, комплексная жилищная застройка должна вестись, но не в ущерб другим отраслям", - сказал глава парламента Бурлачко.

В регионе будет создан уполномоченный орган власти, который будет вести реестр сельхозземель.

По данным краевой администрации, в 2020 году в муниципалитетах прошли проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства, в ходе которых были выявлены случаи перевода земель, предназначенных для сельхозпроизводства, под участки жилищного строительства. В связи с этим губернатор поручил разработать дополнительные меры для защиты сельхозземель.