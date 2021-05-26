ФСИН получила полномочия объявлять предостережения заключенным и их посетителям

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) правом объявлять официальное предостережение подозреваемым, осужденным и любым лицам, которые находятся на территориях колоний и СИЗО.

Документ дополняет профильные законы, а также Уголовно-исполнительный кодекс РФ нормой об официальном предостережении. Сейчас обязательные для исполнения предостережения могут объявлять прокуроры, сотрудники ФСБ и полицейские. Такие полномочия рассматриваются законодателем как важный элемент профилактики. ФСИН тоже должна заниматься профилактикой, но полномочий объявлять предостережения у службы раньше не было.

Согласно закону, ФСИН своим нормативным актом определит, какие именно сотрудники уголовно-исполнительной системы будут выносить предостережения и каким образом.

Работа над законом в парламенте велась более года. В документе было конкретизировано, что предостережения сотрудники ФСИН смогут выносить не только подозреваемым или осужденным, но и всем лицам, которые находятся на режимных территориях объектов ФСИН – в колониях, следственных изоляторах и пр.