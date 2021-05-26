В Курске девятилетнюю девочку убило током
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в среду.
Накануне вечером девятилетняя девочка и ее старший брат находились во дворе дома в Железнодорожном округе Курска.
Взявшись рукой за металлическое ограждение, девочка получила удар электрическим током. В результате полученных травм ребенок скончался в палате реанимации.
По данному факту проводится проверка.