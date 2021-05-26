Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияонлайнBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

В Курске девятилетнюю девочку убило током

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

Накануне вечером девятилетняя девочка и ее старший брат находились во дворе дома в Железнодорожном округе Курска.

Взявшись рукой за металлическое ограждение, девочка получила удар электрическим током. В результате полученных травм ребенок скончался в палате реанимации.

По данному факту проводится проверка.

Курск

Новости

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Всемирный банк предупредил РФ о последствиях госрегулирования цен

По итогам встречи Байдена и Путина не планируется подписание документов

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Подмосковного криминального авторитета экстрадируют из Польши

"Роскосмос" задумался о передаче изрисованного вандалами "Бурана" в музей

Дипломатическое противостояние

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
Пандемия коронавируса

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');