В Новосибирске нашли способ нанесения благородных металлов на имплант любой формы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института неорганической химии имени Николаева (ИНХ, Новосибирск) разработали новый способ нанесения благородных металлов на имплантаты из различных материалов. Об этом сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Полученные медицинские изделия обладают лучшей биосовместимостью и повышенными антибактериальными свойствами", - говорится в сообщении.

Покрытие из благородного металла нужно наносить на широкий спектр имплантатов различной формы и структуры (титановые, углеродные композитные, полимерные). Новосибирские ученые предложили универсальный и прецизионный метод нанесения – химическое осаждение из газовой фазы.

"То есть мы берем металл, преобразуем его в летучее вещество, переводим в паровую фазу, потом прекурсор охлаждается на подложку, и происходит реакция разложения с образованием собственно материала покрытия. Особенность данного способа в том, что он позволяет покрыть изделие любой формы, нет требования к материалу подложки, единственное – важно соблюдать температурный режим, который отвечает за процесс осаждения", - пояснила научный сотрудник лаборатории химии летучих координационных и металлорганических соединений ИНХ Евгения Викулова.

Новый способ уже опробован на имплантатах из титана и углеродных композитных материалов, также сейчас ведется работа над нанесением пленки из платины на полимеры. Тесты in vitro ("в пробирке", вне живого организма) подтвердили биосовместимость полученных образцов, in vivo (в живом организме) – при имплантации на крысах (срок до пяти месяцев) –показали, что процесс заживления сократился, по сравнению с использованием изделий из чистого титана без покрытий.