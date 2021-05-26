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КС РФ объяснил, когда можно привлекать к уголовной ответственности за халатность

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ разъяснил порядок применения статьи Уголовного кодекса о халатности, признав ее соответствующей Основному закону страны, сообщает пресс-служба суда в среду.

Поводом к проверке конституционности части 1 статьи 293 УК РФ стала жалоба гражданина Романа Величенко. Его брат, будучи государственным регистратором в территориальном органе Росреестра, в 2016 году оформил сделку купли-продажи земли в Калининградской области. Позже выяснилось, что продавцом выступил не собственник, а его полный тезка. Экспертиза оценила ущерб реальному собственнику примерно в 630 тысяч рублей.

В 2018 году чиновник, обвиненный по статье "халатность", умер, и уголовное преследование было прекращено. Роман Величенко как близкий родственник и представитель умершего настаивал на его реабилитации, но не нашел поддержки в судах.

Величенко считает неконституционной упомянутую норму, которая позволяет привлечь должностное лицо к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе в случае, когда деяние не повлекло крупного ущерба, который начинается от 1,5 млн рублей.

Конституционный суд указал, что крупный ущерб является достаточным условием для привлечения к уголовной ответственности за халатность, а причинение вреда лишь праву собственности без крупного ущерба имуществу само по себе для этого не достаточно. Иное понимание оспариваемого законоположения приводило бы к неопределенности в уголовно-правовом регулировании вопреки Конституции РФ, убежден суд.

В то же время причинение материального ущерба в меньшем размере не исключает нарушения по халатности иных прав и законных интересов потерпевшего, помимо экономически значимых, указывает КС. Существенными можно признать и неэкономические ценности, полагает суд, например, эстетическое, фамильное, социально-статусное значение вещей и имущественных прав и прочие обстоятельства.

КС подчеркивает, что в подобном случае привлечение к уголовной ответственности не обусловлено денежной оценкой вреда. Также суд не исключает, что ответственное лицо одним деянием, подпадающим под признаки халатности, причиняет ущерб разным правам. Теперь дело заявителя подлежит пересмотру с учетом разъяснений КС РФ.

КС РФ

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