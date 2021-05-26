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Военные сообщили об отсутствии пострадавших при инциденте с Ту-134 в Екатеринбурге

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ту-134 в Екатеринбурге в ходе взлета потоком от реактивных двигателей воздействовал на световое оборудование взлетной полосы, никто не пострадал, сообщил Центральный военный округ.

"25 мая 2021 года во время учебно-тренировочных полетов самолет Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы", - сообщили в пресс-службе округа в среду.

После выполнения планового полета самолет штатно приземлился. Как отмечается, инцидент на работу аэропорта не повлиял.

"Воздушное судно повреждений не получило. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было", - сообщили военные.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что система светосигнального оборудования аэродрома работает в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что военный самолет в Екатеринбурге сбил сигнальные огни.

Ту-134 Екатеринбург

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