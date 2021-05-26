Новгородская дума приняла закон о финансовой поддержке экс-губернаторов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новгородская областная дума в среду приняла поправки в региональное законодательство о дополнительной финансовой помощи бывшим губернаторам, ставшим инвалидами. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заксобрания.

"На ежемесячную дополнительную поддержку смогут рассчитывать только главы региона, проработавшие в должности более 10 лет, и являющиеся инвалидами первой или второй групп", - уточнил собеседник агентства.

Депутаты единогласно проголосовали за предлагаемые изменения. На 2021 год на реализацию поправок предусмотрено 179 тыс. рублей.

Предполагается, что первым из глав региона дополнительной финансовой помощью сможет воспользоваться Михаил Прусак, руководивший областью в 1996-2007 годах, ныне страдающий от серьезного заболевания.