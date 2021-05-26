Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия0 : 0Великобритания ВеликобританияПервый периодBНачало в 20:15Канада Канада1 : 0Норвегия НорвегияПервый периодAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

Новгородская дума приняла закон о финансовой поддержке экс-губернаторов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новгородская областная дума в среду приняла поправки в региональное законодательство о дополнительной финансовой помощи бывшим губернаторам, ставшим инвалидами. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заксобрания.

"На ежемесячную дополнительную поддержку смогут рассчитывать только главы региона, проработавшие в должности более 10 лет, и являющиеся инвалидами первой или второй групп", - уточнил собеседник агентства.

Депутаты единогласно проголосовали за предлагаемые изменения. На 2021 год на реализацию поправок предусмотрено 179 тыс. рублей.

Предполагается, что первым из глав региона дополнительной финансовой помощью сможет воспользоваться Михаил Прусак, руководивший областью в 1996-2007 годах, ныне страдающий от серьезного заболевания.

Новгородская область

Новости

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

Путин заявил о нецелесообразности обязательной COVID-вакцинации

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Пандемия коронавируса

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Всемирный банк предупредил РФ о последствиях госрегулирования цен

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');