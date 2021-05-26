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Водитель "КАМАЗа" погиб в ДТП с тремя грузовиками в Свердловской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовиков произошло в среду на 234 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" в Свердловской области, есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Водитель "КАМАЗа", двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, после чего по инерции DAF столкнулся с MAN, затем - Volvo, попутно стоящими на красный сигнал светофора. Рядом проводились работы по ремонту моста.

В результате аварии 51-летний водитель "КАМАЗа" погиб на месте, пострадавшего 54-летнего водителя DAF осмотрели врачи, от госпитализации он отказался.

На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.

Свердловская область ДТП

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