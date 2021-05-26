Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook назвала Россию и Иран самыми главными источниками создания поддельных учетных записей, страниц и контента, вводящих пользователей в заблуждение, с 2017 года, сообщает издание Hill.

"Эти кампании пытались подорвать доверие в гражданские институты и бросить тень на публичные обсуждения с помощью тех же цифровых инструментов, которые разнообразили виртуальную гражданскую позицию и сделали возможными критические дискуссии от движения Me Too до Black Lives Matter", - приводит издание отрывок из доклада компании.

Примерно 150 сетей, которые компания заблокировала между 2017 и 2020 годами за "скоординированное недостоверное поведение", были из Ирана или России. Эти сети включали учетные записи, страницы и группы, вводящие пользователей в заблуждение.

Facebook заявила, что улучшила свои возможности по определению и реагированию на дезинформацию. Теперь масштабные кампании "тяжелее и дороже вести, и успеха они достигают с меньшей вероятностью".