В Мурманске осудили участников нападения на кафе с битой и катаной

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор участникам организованного нападения на кафе "Мята" в центре города в декабре 2018 года, сообщила пресс-служба суда.

Подсудимым инкриминировалось хулиганство, хранение боеприпасов, вымогательство, хищение имущества. Изначально обвинение было предъявлено десяти мужчинам, но двое из них скончались до вынесения приговора. В суде отмечают, что именно эти двое во время нападения на кафе использовали "предметы, похожие на бейсбольную биту и японский меч".

Как установил суд, до нападения на посетителей "Мяты", в октябре 2018 года, мужчины также совершили хулиганские действия в мурманском баре "Терраса".

В зависимости от роли в нападениях и доказанной вины участники нападения получили от 2,5 до 8 лет лишения свободы. Только один подсудимый получил условный срок.

Как сообщалось, дело о разбойном нападении на кафе в Мурманске было передано в суд в феврале 2020 года.

Зампрокурора Мурманской области Сергей Швецов сообщал журналистам, что организатору нападения было 32 года, другим фигурантам дела – от 20 до 26 лет. Один из них в прошлом работал охранником в "Мяте". Молодые люди увлекались боксом и единоборствами, почти все жили "случайными заработками".

По версии следствия, в декабре 2018 года организаторы нападения пришли в бар и намеренно не расплатились за еду и напитки. Когда охранник заведения позвонил одному из них с требованием вернуться и рассчитаться, в бар ворвались уже десять человек. Они закрыли свои лица и с помощью биты и японской катаны разбили имущество бара и напали на охранников.

Ущерб, нанесенный развлекательному заведению, превысил 350 тыс. рублей. Двое сотрудников кафе получили травмы.

Действия нападавших были запечатлены камерами видеонаблюдения, что затем позволило установить их личности. Через несколько дней хулиганов задержали.

Нападение на кафе вызвало общественный резонанс в Мурманской области.