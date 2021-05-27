Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о добровольном запрете на оформление кредитов готовится в Госдуме РФ, сообщил депутат российского парламента, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

На пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" он сообщил, что предполагается дать гражданам возможность наложить запрет на выдачу кредитов, сделав это в банке, на сайте Госуслуг, в МФЦ.

"Мы сейчас прописываем регламент. Запрет накладывается в каталоге кредитных историй", - сказал Гетта.

Если после наложенного запрета банк или микрофинансовая организация выдает кредит, то сама организация его и платит.

"К человеку не будет никаких претензий по закону, который, надеюсь, скоро будет принят", - подчеркнул Гетта.

По его словам, снять запрет можно будет так же быстро, если появится необходимость взять кредитные средства на любые нужды.