КС РФ разъяснил, как СМИ могут публиковать сведения о врачах для сбора отзывов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ указал на тонкости соблюдения баланса между неприкосновенностью частной жизни и свободой распространения информации при публикации сведений о медиках на рейтинговых сайтах, сообщает пресс-служба суда в четверг.

Поводом к рассмотрению дела о конституционности пункта 8 части 1 статьи 6 федерального закона "О персональных данных" стала жалоба ООО "МедРейтинг" - учредителя и редакции сетевого издания, которое информирует пациентов о медицинских организациях и врачах, составляя их рейтинги.

Более двух лет "МедРейтинг" судится с врачом, требующим удалить с сайта его профиль и компенсировать моральный вред от негативных отзывов в 150 тысяч рублей. В 2020 году суды удовлетворили иск в части размещения информации на сайте и присудили врачу компенсацию в 5 тысяч рублей.

По мнению заявителя, упомянутая норма позволяет суду произвольно оценивать соблюдение баланса между неприкосновенностью частной жизни и свободой распространения информации, запрещать СМИ обрабатывать персональные данные медработника, которые стали общедоступными по закону, а это препятствует работе журналиста и деятельности СМИ.

Конституционный суд счел, что оспариваемая норма не противоречит Основному закону. Для решения вопроса о праве публиковать в СМИ сведения о частной жизни без согласия лица принципиален общественный интерес, напомнил КС. Один из таких случаев - это обязанность клиники информировать людей о своей деятельности, медработниках и их компетенциях.

В связи с этим распространение в СМИ сведений, ранее раскрытых медицинской организацией, не нарушает прав и свобод медика, отметили в КС. Однако, если данные о враче на сайте организации были изменены или удалены, например, при увольнении, необходимо актуализировать информацию и на сторонних ресурсах.

КС полагает, что, если СМИ размещает персональные данные медработников для сбора и публикации отзывов, то редакция должна оперативно следить как за очевидно противоправными суждениями, так и за оценками, не относящимися к профессиональной деятельности врача.

При наличии же комментариев, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию медика, СМИ обязано принять меры для подтверждения недостоверности такой информации, ее удаления, изменения или публикации опровержения или ответа, считает КС. Если возникает спор, является ли информация порочащей, вопрос решается в суде.

Если СМИ систематически злоупотребляет правом при размещении персональных данных или не мешает тем, кто публикует недостоверные отзывы о медике, суд может запретить распространять эти данные. При этом в каждом случае суд должен исследовать вопрос о том, достаточно ли мер предприняло СМИ, чтобы оставить в доступе только актуальные и непротивоправные сведения.

Теперь дело ООО "МедРейтинг" подлежит пересмотру с учетом разъяснений Конституционного суда.