Пятерых волгоградцев будут судить за похищение и продажу людей в рабство

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Волгограде завершено расследование уголовное дело пяти человек, которых обвиняют в том, что они в течение четырех лет похищали на улицах и вокзалах людей, выпивших или без определенного места жительства, и продавали их в рабство на фермы. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

По версии следствия, 42-летний житель Волгограда и два его приятеля с 2016 года до июля 2020 года организовали и осуществляли этот бизнес, пока его не пресекла полиция.

Они похищали людей под видом задержания, представляясь полицейскими и показывая им удостоверение сварщика. Жертв они сажали в машину, объясняя, что их повезут в отдел полиции. После этого у них отбирали мобильные телефоны и их вывозили в районы Волгоградской области или соседние регионы и продавали фермерам-животноводам как бесплатную рабочую силу, считают в СК.

Чтобы жертвы не сопротивлялись, их били или угрожали электрошокером, установило следствие. Перевозили их на специально арендованных автомобилях, пассажирские двери которых блокировались.

Установлены девять эпизодов преступной деятельности фигурантов и восемь пострадавших - пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет.

Следователи готовы передать материалы дела с обвинительным заключением в прокуратуру Волгоградской области.