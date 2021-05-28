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Зампред правления "СИБУР Холдинга" Разумов скончался на 78-м году жизни

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Член совета директоров и заместитель председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила компания.

"Он находился в командировке на предприятии "Воронежсинтезкаучук", которому посвятил многие годы", - отмечается в сообщении.

Причина смерти в сообщении не уточняется.

В "СИБУРе" Разумов работал с 1999 года, стоял у истоков создания компании.

"Мы вместе прошли через сложные времена в истории компании и отрасли, и всегда мы с коллегами чувствовали его человеческую и профессиональную поддержку, которую сложно переоценить. Его уход большая потеря для нашего коллектива и меня лично", - сказал председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, слова которого приводятся в сообщении.

Разумов был награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени, знаком "Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области", был вице-президентом Российского союза химиков.

СИБУР Владимир Разумов

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