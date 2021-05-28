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Тренер по кикбоксингу арестован в Башкирии за изнасилование 14-летней девочки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ишимбайский городской суд Башкирии арестовал 33-летнего тренера по кикбоксингу, обвиняемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы, сообщила пресс-служба управления СКР по республике.

По версии следствия, 18 мая преподаватель секции кикбоксинга в Ишимбае в тренерской комнате совершил преступление против половой неприкосновенности занимавшейся у него девочки-подростка. Пострадавшая рассказала об этом родителям, и те обратились в правоохранительные органы.

Житель Ишимбая отправлен под стражу по п."а" ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) сроком до 25 июля.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступления.

Башкирия Ишимбай

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