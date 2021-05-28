Черная мошка затерроризировала села в Ульяновской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Жители нескольких сел Ульяновской области подверглись нашествию черной таежной мошки. От ее укусов страдают как люди, так и домашние животные. Селяне, уставшие бороться с нашествием насекомых, обратились за помощью к чиновникам.

Областные власти провели совещание в связи с увеличением числа черной мошки в Сурском районе и утвердили план по решению данной проблемы. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

Ранее жители Никитинского, Чеботаевского, Астрадамовского сельских поселений жаловались в соцсетях на то, что из-за насекомых невозможно находиться на улице. Также очевидцы публиковали фотографии и видеоролики роя насекомых у окон домов. Из-за мошки погиб скот в нескольких хозяйствах.

"Эта проблема существует давно. В этом году из-за погодных условий черной мошки развелось неимоверно много, она увеличила свой ареал обитания и стала терроризировать местных жителей", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Алексея Русских.

По решению властей в августе-сентябре будет проведен мониторинг по определению мест нахождения личинок насекомых. В октябре планируется провести дезинсекцию этих мест. В апреле будущего года территории также обработают. Средства на работы выделят из областного бюджета.

В свою очередь и.о. главы областного Минприроды Гульнара Рахматулина, ссылаясь на данные ученых, отметила, что черная мошка не реагирует на препараты для мора других кровососущих насекомых.

"Травить ее сейчас нет смысла (...) Это загубит других насекомых. Жизненный цикл гнуса составляет 20 дней, по истечении двух недель мошка должна исчезнуть на территории Сурского района", - отметила Рахматулина.