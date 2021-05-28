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Тела мужчины и девочки-подростка найдены в машине в Волгограде

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и 16-летней девушки, тела которых найдены в машине на территории торговой базы в Волгограде, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, накануне вечером рабочие торговой базы в Дзержинском районе города обнаружили в припаркованной машине с прицепом тела двух человек.

По словам родственников, мужчина и девушка приехали в Волгоград еще 24 мая, чтобы закупить товар в продуктовый магазин. При осмотре машины были обнаружены деньги, банковские карты и документы погибших.

В пресс-службе СУСК "Интерфаксу" уточнили, что при первичном осмотре телесных повреждений у погибших не нашли. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка.

Волгоград

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