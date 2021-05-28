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Счетная палата выявила 460 проблемных проектов на 59 млрд руб. на Дальнем Востоке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проблемными на Дальнем Востоке остаются 460 проектов, сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития в пятницу.

"Что касается проблемных объектов по незавершенке. Все, что касается Дальнего Востока, - это 460 проблемных объекта на сумму 59 млрд (рублей - ИФ)", - сказала аудитор.

В качестве примера она упомянула проект станции обезжелезивания в Хабаровском крае, которая "24 года строится". Счетная палата в вопросе проблемных объектов ведет работу с Минэкономразвития и Минстроем РФ.

"Все, что касается незавершенки, - (надо - ИФ) не набирать нам ее в новых объектах", - отметила Орлова.

Аудитор попросила глав регионов проводить "серьезную работу" до момента реализации проекта, чтобы понять его необходимость. Она привела пример Дагестана, где было решено дооснастить действующее медучреждение вместо строительства нового объекта.

Счетная палата Дальний Восток

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